Булыкин — о Лоськове и Пашинине: я всегда за то, чтобы легенды «Локо» были в структуре

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин отреагировал на возвращение Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб «Локомотива».

«Я всегда за то, чтобы бывшие легенды клуба были в структуре «Локомотива». А Пашинин и Лоськов уже показали, насколько гармоничны они могут быть на тренерском мостике. Я не удивлён такому решению, но думаю по поводу главного тренера – кто им будет в «Локомотиве».



Насколько логично сейчас набирать штаб, ведь он может не подойти новому главному тренеру? Мы не знаем ни планов руководства, ни стратегии, но то, что команду нужно хорошо подготовить в межсезонье – это факт. Пашинин и Маминов знают, что нужно делать, и, несомненно, могут помочь. Понятное дело, сейчас, скорее всего, ведутся поиски главного тренера. Но кто им будет – это вопрос. Но то, что легенды клуба должны работать в структуре, это факт. Пашинин с Лоськовым уже доказали, что они могут быть полезны на мостике. Я не удивлён их назначению», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.