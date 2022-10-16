Юрий Сёмин оценил возвращение Лоськова и Пашинина в тренерский штаб «Локомотива»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о возвращении Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в тренерский штаб железнодорожников.
«Всегда в сложный период обращаются к кому? К опытным людям, которые имели большие победные традиции, которые и сейчас могут помочь в данной ситуации. Я думаю, что Пашинин и Лоськов — одни из тех людей, которые нужны клубу. Поэтому их пригласили», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее Лоськов и Пашинин уже входили в тренерский штаб железнодорожников. В апреле 2022 года «Локомотив» объявил, что Лоськов и Пашинин покидают тренерский штаб основной команды.
«Локомотив» в 13 матчах набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.
- 16 октября 2022
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