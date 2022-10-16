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Григорян: надеюсь, это моё последнее интервью в женском футболе

Григорян: надеюсь, это моё последнее интервью в женском футболе
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Главный тренер женской команды ЦСКА Александр Григорян после матча с «Локомотивом» (3:1) выразил надежду на то, что покинет женский футбол.

«Я думаю, я надеюсь, что это интервью станет для меня последним в женском футболе», — сказал Григорян в эфире «Матч Премьер».

Московское дерби проходило на стадионе «Новые Химки» в Химках.

Голы в составе ЦСКА забивали Ольга Чернова, Татьяна Петрова и Маргарита Черномырдина.

Напомним, чемпионом женской Суперлиги досрочно стала команда «Зенита». Для футболисток сине-бело-голубых это первая победа в турнире. До этого максимальным достижением петербургских футболисток были бронзовые медали.

«Зенит» с 33 очками идёт на первом месте турнирной таблицы женской Суперлиги, опережая ЦСКА на шесть очков. Отметим, что именно с московской командой сине-бело-голубые сыграют в следующем туре женской Суперлиги.

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