Жуков: на каком бы месте ЦСКА ни был, народную любовь не купишь, она никуда не денется

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков высказался об игре ЦСКА в нынешнем сезоне. Артист является поклонником московской команды. Он заявил, что любит армейский клуб вне зависимости от результатов.

«Как мне игра ЦСКА при Федотове? Постараюсь объяснить вам эмоциями. Я видел очень много матчей, игроков. Менялись настоящие столпы, кто-то оставался неизменным, как Акинфеев. Мне есть с чем сравнивать, я наблюдал разные этапы жизни команды. Поэтому пока очень рано оценивать работу Владимира Федотова. Если говорить личными чувствами, то когда ты смотришь на Владимира Валентиновича, он внушает доверие. Знаете, как западный тренер — уверенный в своих силах, мощный, вызывающий доверие.

Вопрос в другом — вызывает ли он доверие у ребят? Я слышал, что им очень нравится с ним работать. Но в спорте всё измеряется двумя критериями. Первое, и, на мой взгляд, неправильное: ранги, места, выигрыши и проигрыши. А второе, как мне кажется, самое главное — любовь народа. Будет ПФК ЦСКА на первом, восьмом или 28-м месте — любовь народную не купишь, и она никуда не денется. Вот что важнее — не подвести тех, кто тебя любит, кто в тебя верит много лет. Вот я, например, люблю команду, люблю своего друга за то, что он есть. А не потому, что они выигрывают или проигрывают.

Если ко всему этому прикладывается ещё и результат, то это просто гениально. Безусловно, на данный момент команда выглядит так, что на неё хочется ходить и смотреть», — приводит слова Жукова официальный сайт ЦСКА.

Напомним, сегодня ЦСКА сыграет со «Спартаком» в матче 13-го тура РПЛ. Стартовый свисток арбитра — в 20:00 мск.

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