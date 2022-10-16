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«Интер» уверенно обыграл «Салернитану» в домашнем матче Серии А

«Интер» уверенно обыграл «Салернитану» в домашнем матче Серии А
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В матче 10-го тура итальянской Серии А сезона-2022/2023 миланский «Интер» принимал «Салернитану». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

На 14-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес. Результативную передачу отдал полузащитник миланского клуба Николо Барелла. На 58-й минуте Барелла упрочил преимущество хозяев в счёте, забив гол после передачи полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу.

Миланский «Интер» набрал 18 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023. «Салернитана» (10) — на 12-м месте. Лидером соревнований является «Аталанта» (24). Действующий чемпион Италии — «Милан».

Италия - Серия А. 10-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 13:30 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 0
Салернитана
Салерно
1:0 Мартинес – 14'   2:0 Барелла – 58'
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