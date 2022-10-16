Тихонов — о Соболеве: Сашка молодец, он прибавил и стал совсем другим человеком

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов оценил прогресс форварда красно-белых Александра Соболева, который демонстрирует результативную игру в сезоне-2022/2023.

«Сашка молодец, Сашка прибавил. По сравнению с тем, какой он был год назад, он повзрослел. И посмотрите сейчас на его отношение к игре — он стал совсем другим человеком. Я очень рад, что он изменился. Пусть ещё забивает и все рекорды побьёт», — сказал Тихонов в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Соболев провёл за «Спартак» 11 матчей и отметился 11 результативными действиями (шесть голов и пять ассистов).

Напомним, сегодня, 16 октября, «Спартак» встретится с ЦСКА в матче 13-го тура чемпионата России.