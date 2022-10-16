Жуков: сможет ли ЦСКА выиграть трофей? Вопрос простой, но ответить на него очень тяжело

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков высказался о борьбе московского ЦСКА за трофеи в сезоне-2022/2023. По его мнению, оценить вероятность завоевания какого-то титула армейцами достаточно сложно, ведь «победной формулы не существует».

«Сможет ли ЦСКА выиграть трофей? Ваш вопрос простой, но ответить на него очень тяжело. Даже сама команда не ответит вам на это. Этот как Гидрометцентр, когда предсказывает погоду (смеётся).

Можно быть готовым на миллиард процентов, быть суперпрофессионалом, собрать мегазвёзд за миллионы долларов, а команда играть не будет. А можно идти по другому пути — от сердца, давать дорогу молодым, подстраиваться под текущую ситуацию и давать результат. Мы просто все очень верим в команду. А это самое сильное, что есть на земле. Если вера есть у самих футболистов, у тренерского штаба, у персонала и болельщиков, значит, это произойдёт.

Любят перемалывать косточки и говорить о феномене четырёхлетнего торжества «Зенита», но при этом никакой выигрышной формулы не существует. Как и не существует такой формулы для хита. Если бы она была, то тот, кто ей бы владел — владел бы и миром. Он продавал бы за миллионы каждую песню, и каждая бы попадала в цель.

Ребята в каждой команде абсолютно такие же, с двумя руками и ногами и плюс-минус таким же умением. Тут вопрос идёт даже не в подготовке, а другой плоскости — вопрос веры, сплочённости команды, удачи, ну и отсутствия травм. В ЦСКА, к сожалению, часто травмируются ребята, особенно на ровном месте. Для меня как раз самое главное, чтобы футболисты оставались здоровы, это важнее. А очередной трофей обязательно придёт», — приводит слова Жукова официальный сайт ЦСКА.

Напомним, сегодня ЦСКА встретится со «Спартаком» в матче 13-го тура РПЛ. Матч начнётся в 20:00 мск.