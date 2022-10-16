Тихонов — о «Спартаке»: тренеру нужно доверять, какой бы он ни был

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался об игре красно-белых под руководством испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

«В данный момент «Спартак» перестроился и играет в другой футбол – высокий прессинг, агрессия и быстрота. Плюс Промес набрал форму, Соболев и Зобнин в хорошей форме. Наверное, при этом тренере команда вздохнула и играет по-другому. Мы все понимаем, что тренеру нужно доверять, какой бы он ни был. Команда услышала то, что хочет тренер, и в данный момент это показывает.

Кто-то скажет, что проиграли «Зениту» и «Динамо». Посмотрим, что будет с ЦСКА. Не хочу, чтобы «Спартак» оступился, потому что многие начнут говорить, что обыгрывают середняков, а большим командам проигрывают», — сказал Тихонов в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».