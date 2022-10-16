Лидер группы «Руки Вверх!» поделился ожиданиями от дерби ЦСКА — «Спартак»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Спартак».

«Дерби — это всегда прекрасно и волнительно. С красно-белыми часто получаются интересные встречи.

Так сложилось, что у меня в семье в своё время мой папа и брат болели за «Спартак», а я болел и болею за ЦСКА. Понятно, что все мы родня, но в этот день группировки делились на два лагеря. Папа, к сожалению, уже давно ушёл, а у нас с братом продолжается заруба. На тех же гастролях я сижу в одной комнате, брат дома или в соседней со мной, шлём друг другу подкалывающие смайлы. Поэтому для нас день матча ещё маленькая внутренняя история. Понятно, что у нас всё по-дружески, по-доброму. Но игры со «Спартаком» всегда будут номером один, и никакие другие не могут сравниться по эмоциям.

Хочу пожелать самое главное — зрелищной игры. Именно ради этого мы и живём. Мы, болельщики, поймём и простим всё, кроме того, что люди не боролись, не старались. Я абсолютно уверен, что ребята приложат все силы, а мы, в свою очередь, будем верить в победу!» — приводит слова Жукова официальный сайт ЦСКА.

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