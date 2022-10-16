Андрей Тихонов рассказал, чего ждёт от дерби ЦСКА — «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором красно-белые встретятся с ЦСКА. Московское дерби состоится сегодня, 16 октября, на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.

«Жду дерби. Когда ждёшь такие матчи, хочется, чтобы это было впечатляюще – чтобы были голы и эмоции. От дерби я жду победу «Спартака» — это самое главное для меня. И второе – увидеть тот накал, ту борьбу, те эмоции, чтобы не переходило в грязь, а была честная мужская борьба. Пусть и с жёлтыми карточками, но чтоб без грязи.

Жалко, конечно, что активные фанаты «Спартака» не ходят на матчи, была бы поддержка сумасшедшая», — сказал Тихонов в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».

Интересные факты о главном дерби страны ЦСКА — «Спартак»: