Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Победителя определит футбол». Юрий Сёмин — о дерби ЦСКА — «Спартак»

«Победителя определит футбол». Юрий Сёмин — о дерби ЦСКА — «Спартак»
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак».

«Всегда матчи ЦСКА — «Спартак» очень интересные. Эти матчи очень эмоциональные. Победителя определит футбол», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 16 октября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».

«Спартак» в 12 матчах набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. ЦСКА (24) — на четвёртом месте.

7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА:

Снежное дерби и испорченный праздник Черчесова. Ярчайшие матчи ЦСКА — «Спартак» Снежное дерби и испорченный праздник Черчесова. Ярчайшие матчи ЦСКА — «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022