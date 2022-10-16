«Победителя определит футбол». Юрий Сёмин — о дерби ЦСКА — «Спартак»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак».
«Всегда матчи ЦСКА — «Спартак» очень интересные. Эти матчи очень эмоциональные. Победителя определит футбол», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 16 октября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак».
«Спартак» в 12 матчах набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. ЦСКА (24) — на четвёртом месте.
7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА:
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