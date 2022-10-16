Матч АПЛ «Лидс» — «Арсенал» прерван из-за отключения электричества на стадионе

Во время матча 11-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» — «Арсенал» произошёл форс-мажор. На стадионе «Элланд Роуд», где проходит игра, выключили электричество. Судья приостановил встречу спустя несколько минут после её начала.
Как информирует Daily Express, из-за отключения электричества у арбитра перестала работать связь с ассистентами VAR. Также перестала работать система автоматической фиксации голов.
Напомним, «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии сезона-2022/2023. «Канониры» набрали 24 очка. «Лидс» (9) — на 15-м месте в таблице АПЛ. В прошлом сезоне «Арсенал» финишировал на пятой строчке, а «Лидс» едва спасся от вылета в Чемпионшип (17-е место).
Новый уровень «Арсенала», старый уровень судейства. Подкаст о прошлом туре АПЛ:
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