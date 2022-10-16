Борис Игнатьев: матч ЦСКА — «Спартак» будет борьбой за второе и третье место в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак».



«Думаю, мы не сможем определить, кто сильнее, до последних минут матча, потому что это равные по качеству игры соперники. Важно психологическое состояние, оно и будет играть заглавную роль. Но это будет борьба за то, кто по итогам станет вторым и третьим.



«Зенит» уже не догнать? Петербуржцы могут проиграть только себе. Так бывает, когда команда стоит особняком. Да, они могут проиграть, но если у них будет настрой, то «Зенит» вне конкуренции в нашем футболе», — приводит слова Игнатьева Legalbet.

«Спартак» в 12 матчах набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. ЦСКА (24) — на четвёртом месте. Лидером соревнований является «Зенит» (30).

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