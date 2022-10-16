Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин рассказал подробности травмы Ежова

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин раскрыл подробности травмы футболиста своей команды Романа Ежова.

«Повреждения такого рода лечатся около трёх недель. Роман не любит получать травмы. Быстро лечится. Мы надеемся на его быстрое восстановление. Но вряд ли он поедет в Санкт-Петербург», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Крылья Советов» принимали «Сочи». Встреча прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Самарские «Крылья Советов» набрали 14 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Сочи» (20) — на шестом месте.