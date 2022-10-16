Б. Силва: Холанд — единственный игрок, который может приблизиться к Роналду
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Нападающий «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о партнёре по команде норвежском форварде Эрлинге Холанде.
«Никогда не знаешь, что произойдёт. Эрлинг ещё очень молод, ему ещё много предстоит сделать, но характер есть. Я играю с ним, так что надеюсь, что он сможет достичь уровня Роналду. Однако стандарты крайне высоки — Криштиану выиграл пять «Золотых мячей», шесть раз брал Лигу чемпионов.
Но я впечатлён Эрлингом. На днях я общался с друзьями и сказал, что он — единственный футболист, который может приблизиться к Роналду с точки зрения бомбардирского инстинкта. Он чувствует, где окажется мяч. И он так быстр и силён, что защитникам очень непросто играть против него», — приводит слова Силвы Arab News.
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