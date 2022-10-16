«Пари НН» — «Зенит»: Кузяев открыл счёт на 22-й минуте
Поделиться
Сегодня, 16 октября, на стадионе «Нижний Новгород» проходит матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются «Пари НН» и «Зенит». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счёт был открыт на 22-й минуте: в позиционной атаке Дуглас Сантос с левого фланга выполнил мягкую подачу в штрафную, Вячеслав Караваев здорово положил корпус и пробил с полулёта, а Далер Кузяев у вратарской подправил мяч в угол ворот. «Зенит» вышел вперёд в матче — 1:0.
Обслуживает матч «Пари НН» — «Зенит» судейская бригада во главе с Артёмом Чистяковым. Помогают ему Алексей Стипиди и Андрей Образко. Резервный арбитр — Игорь Низовцев. Делегат — Сергей Кочетов. Судья VAR — Виталий Мешков, его помощник — Валентин Мурашов.
Комментарии
- 16 октября 2022
-
17:35
-
17:29
-
17:26
-
17:18
-
17:06
-
16:56
-
16:54
-
16:49
-
16:47
-
16:44
-
16:39
-
16:23
-
16:21
-
16:20
-
16:11
-
16:04
-
16:01
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:55
-
15:37
-
15:33
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
15:16
-
15:10
-
15:04
-
14:56
-
14:50
-
14:50
-
14:44
-
14:42
-
14:40
Партнерский контент