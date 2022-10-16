«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч 11-го тура АПЛ
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«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы команд на предстоящий матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», стартовый свисток — в 18:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Ливерпуль»:
Алисон, Милнер, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Тьяго, Эллиотт, Фирмино, Жота, Салах.
«Манчестер Сити»:
Эдерсон, Аканджи, Диаш, Аке, Канселу, Родри, Де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Холанд.
Напомним, «Сити» занимает второе место в таблице АПЛ, набрав 23 очка. «Ливерпуль» — на 11-й строчке с 10 баллами.
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Брат Эрлинга Холанда забил гол с 55 метров в чемпионате Норвегии:
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