«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч 11-го тура АПЛ

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы команд на предстоящий матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», стартовый свисток — в 18:30 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



«Ливерпуль»:



Алисон, Милнер, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Тьяго, Эллиотт, Фирмино, Жота, Салах.



«Манчестер Сити»:



Эдерсон, Аканджи, Диаш, Аке, Канселу, Родри, Де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Холанд.



Напомним, «Сити» занимает второе место в таблице АПЛ, набрав 23 очка. «Ливерпуль» — на 11-й строчке с 10 баллами.



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