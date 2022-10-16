Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч 11-го тура АПЛ

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: составы команд на матч 11-го тура АПЛ
Комментарии

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы команд на предстоящий матч 11-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», стартовый свисток — в 18:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ливерпуль»:

Алисон, Милнер, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Тьяго, Эллиотт, Фирмино, Жота, Салах.

«Манчестер Сити»:

Эдерсон, Аканджи, Диаш, Аке, Канселу, Родри, Де Брёйне, Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, Холанд.

Напомним, «Сити» занимает второе место в таблице АПЛ, набрав 23 очка. «Ливерпуль» — на 11-й строчке с 10 баллами.

Выиграй футболку Эрлинга Холанда! Розыгрыш — в телеграм-канале «Чемпионата».

Брат Эрлинга Холанда забил гол с 55 метров в чемпионате Норвегии:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022