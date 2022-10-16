«Реал» — «Барселона»: Карим Бензема открыл счёт на 11-й минуте

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу. Играют «Реал» и «Барселона». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Счёт в матче был открыт на 11-й минуте: Тони Кроос в падении сумел прокинуть мяч вперёд, выведя Винисиуса один на один с тер Штегеном, немецкий вратарь выдвинулся вперёд и парировал удар бразильца, но мяч отскочил на Бензема, который ударом в касание поразил пустые ворота, которые пытались закрыть три футболиста «Барселоны».
Напомним, перед нынешней встречей у команд было равное количество очков — по 22. За счёт лучшей разницы на первой строчке располагается «Барселона».
Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Хосе Санчесом Мартинесом.
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