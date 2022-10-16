«Рубин» обыграл «Краснодар-2» в матче с семью голами

Сегодня, 16 октября, состоялся матч 14-го тура Мелбет Первой лиги, в котором «Рубин» принимал «Краснодар-2». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск.
Казанцы вышли вперёд на 28-й минуте встречи благодаря голу Руслана Безрукова. Через семь минут Игорь Горбунов укрепил преимущество своей команды. На 48-й минуте футболист гостей Данил Карпов уверенно реализовал 11-метровый удар и сократил отставание в счёте. На 49-й минуте Джоэль Фамейе смог забить третий мяч «Рубина» в этой встрече. На 56-й минуте «Краснодар-2» вновь забил, на этот раз отличился Владислав Самко. На 77-й минуте «Рубин» снова увеличил своё преимущество после гола Михаила Костюкова. На 82-й минуте Виталий Лисакович довёл счёт до разгромного и установил итоговый результат встречи — 5:2.
После матча «Рубин» набрал 25 очков и поднялся на четвёртое место турнирной таблицы. «Краснодар-2» остался на 16-м месте, в активе команды 12 очков.
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