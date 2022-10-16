Дубль Маунта помог «Челси» обыграть в гостях «Астон Виллу»

Лондонский «Челси» одержал победу над «Астон Виллой» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги со счётом 2:0. Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».



На шестой минуте счёт открыл английский полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт. Он же оформил дубль на 65-й минуте, удвоив преимущество гостей.



«Челси» набрал 19 очков после девяти сыгранных матчей, расположившись на четвёртой строчке в турнирной таблице. «Астон Вилла» — на 16-й строчке, набрав девять баллов за 10 игр. В следующей встрече подопечные Грэма Поттера сыграют в гостях с «Брентфордом» (19 октября, начало — в 21:30 мск), «Астон Вилла» встретится на выезде с «Фулхэмом» (20 октября, 21:30 мск).



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