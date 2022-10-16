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«Пари НН» — «Зенит»: Малком сделал счёт 3:0 к 63-й минуте

«Пари НН» — «Зенит»: Малком сделал счёт 3:0 к 63-й минуте
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Сегодня, 16 октября, на стадионе «Нижний Новгород» проходит матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются «Пари НН» и «Зенит». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт был открыт на 22-й минуте: в позиционной атаке Дуглас Сантос с левого фланга выполнил мягкую подачу в штрафную, Вячеслав Караваев здорово положил корпус и пробил с полулёта, а Далер Кузяев у вратарской подправил мяч в угол ворот. На 45-й минуте Клаудиньо забил второй мяч «Зенита»: Сантос слева выполнил очередную подачу в штрафную, Клаудиньо обработал мяч, прокинул мимо защитника и с полулёта мастерски пробил в ближний угол ворот.

На 63-й минуте Малком довёл счёт до крупного — 3:0.

Обслуживает матч «Пари НН» — «Зенит» судейская бригада во главе с Артёмом Чистяковым. Помогают ему Алексей Стипиди и Андрей Образко. Резервный арбитр — Игорь Низовцев. Делегат — Сергей Кочетов. Судья VAR — Виталий Мешков, его помощник — Валентин Мурашов.

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