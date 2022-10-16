Владимир Гранат считает, что в дерби ЦСКА — «Спартак» будет ничья

Бывший российский футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о результате московского дерби, в котором сойдутся ЦСКА и «Спартак».
«Дерби на то и дерби, что результат всегда непредсказуем. Даже несмотря на места в таблице, которые занимают команды. Сейчас ЦСКА и «Спартак» — равные соперники. Думаю, будет ничейный исход», – сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
На данный момент ЦСКА занимает четвёртое место турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, набрав 24 очка. «Спартак», у которого на одно очко больше, располагается на третьем месте. Матч между этими командами состоится сегодня, 16 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
Интересные факты о главном дерби страны ЦСКА — «Спартак»:
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