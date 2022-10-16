«Холанд — футболист на максималках». Чалов — о норвежском нападающем «Ман Сити»

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, что хотел бы улучшить в своей игре, а также поделился мнением о норвежском форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.
«Что мне нужно улучшить в своей игре? В любом случае надо работать над реализацией. Если посмотреть на топов, того же Холанда, который в каждой игре делает хет-трики, то много в чём нужно прибавить.
Конечно, Холанд — футболист на максималках. Атлетичен, хорошо бежит, борется, бьёт — всё на запредельном уровне. Я не вижу у него слабых мест. Возможно, дриблинг, но он нападающему не всегда нужен. Да, и на везение не спишешь [его показатели]. У него голов больше, чем игр. Это очень круто. Психология на сумасшедшем уровне», — цитирует Чалова официальный сайт ЦСКА.
Напомним, сегодня состоится матч между ЦСКА и «Спартаком» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча начнётся в 20:00 мск.
7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА:
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