«Зенит» всухую разгромил «Пари НН» в матче РПЛ

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Нижний Новгород» проходил матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались «Пари НН» и «Зенит». Финальный свисток Артёма Чистякова зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:0.

Счёт был открыт на 22-й минуте: в позиционной атаке Дуглас Сантос с левого фланга выполнил мягкую подачу в штрафную, Вячеслав Караваев здорово положил корпус и пробил с полулёта, а Далер Кузяев у вратарской подправил мяч в угол ворот. На 45-й минуте Клаудиньо забил второй мяч «Зенита»: Сантос слева выполнил очередную подачу в штрафную, Клаудиньо обработал мяч, прокинул мимо защитника и с полулёта мастерски пробил в ближний угол ворот. На 63-й минуте Малком довёл счёт до крупного — 3:0.

«Зенит» набрал 33 очка и уверенно удерживает первую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Пари НН» (13) — 11-й.