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«Пари НН» — «Зенит» 0:3, результат матча 13-го тура РПЛ 16 октября 2022 года

«Зенит» всухую разгромил «Пари НН» в матче РПЛ
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Сегодня, 16 октября, на стадионе «Нижний Новгород» проходил матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались «Пари НН» и «Зенит». Финальный свисток Артёма Чистякова зафиксировал победу гостевой команды со счётом 3:0.

Счёт был открыт на 22-й минуте: в позиционной атаке Дуглас Сантос с левого фланга выполнил мягкую подачу в штрафную, Вячеслав Караваев здорово положил корпус и пробил с полулёта, а Далер Кузяев у вратарской подправил мяч в угол ворот. На 45-й минуте Клаудиньо забил второй мяч «Зенита»: Сантос слева выполнил очередную подачу в штрафную, Клаудиньо обработал мяч, прокинул мимо защитника и с полулёта мастерски пробил в ближний угол ворот. На 63-й минуте Малком довёл счёт до крупного — 3:0.

«Зенит» набрал 33 очка и уверенно удерживает первую строчку турнирной таблицы РПЛ. «Пари НН» (13) — 11-й.

Россия - Премьер-Лига. 13-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 16:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Кузяев – 22'   0:2 Клаудиньо – 45'   0:3 Малком – 65'
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