Дмитрий Булыкин — о ЦСКА — «Спартак»: будет очень жаркое, интересное и голевое дерби

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют ЦСКА и «Спартак».



«Будет очень жаркое, интересное и голевое дерби. Команды находятся в хорошей форме — сейчас нужны очки. Мы увидим борьбу до последней минуты. Кто победит, тот сделает хорошую заявку на верхнюю часть таблицы и медали», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



Встреча между красно-белыми и армейцами состоится на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток — в 20:00 по московскому времени. Напомним, «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, ЦСКА располагается на четвёртой строчке.

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