«Арсенал» минимально обыграл в гостях «Лидс» и продолжает лидировать в АПЛ

Лондонский «Арсенал» одержал победу над «Лидс Юнайтед» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:0. Встреча прошла в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд».
На 35-й минуте отличился английский полузащитник «Арсенала» Букайо Сака, которому ассистировал Мартин Эдегор. «Лидс» не смог реализовать пенальти на 61-й минуте. На 93-й минуте с поля был удалён защитник «Арсенала» Габриэл Магальянс.
«Канониры» продолжают занимать первое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков после 10 туров. «Лидс» — на 15-й строчке, в их активе девять баллов за девять встреч. В следующем туре «Арсенал» примет дома «Манчестер Сити» (19 октября, 21:30 мск), «Лидс» в гостях сыграет с «Лестером» (20 октября, 22:15 мск).
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