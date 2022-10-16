«Волгарь» минимально обыграл «Шинник» в матче 14-го тура Первой лиги

Сегодня, 16 октября, состоялись матчи 14-го тура Мелбет Первой лиги. В первой игре астраханский «Волгарь» принимал ярославский «Шинник», а в другой махачкалинское «Динамо» гостило у «Нефтехимика» из Нижнекамска.

В матче «Волгаря» и «Шинника» зрители увидели всего один забитый мяч, когда на 44-й минуте нападающий хозяев Илья Стефанович уверенно реализовал голевой момент. Футболисты гостей пытались сравнять счёт, однако их усилий для того, чтобы спасти игру, не хватило. Матч закончился минимальной победой «Волгаря» со счётом 1:0.

В другой встрече «Нефтехимик» вышел вперёд в середине первой половины встречи — на 22-й минуте отличился Филипп Дворецков. Долгое время обе команды сохраняли тишину, пока Максим Ширяев на 74-й минуте не укрепил преимущество своей команды. Через две минуты махачкалинцы сократили отставание в счёте благодаря голу Идара Шумахова. Финальный свисток оповестил о победе «Нефтехимика» со счётом 2:1.