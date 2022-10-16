ЦСКА — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

Сегодня, 16 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся ЦСКА и «Спартак». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стартовый свисток Сергея Карасёва прозвучит в 20:00 мск.
Стартовые составы команд и запасные:
ЦСКА: Акинфеев, Гаич, Набабкин, Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Медина, Мендес, Карраскаль, Чалов.
Запасные: Тороп, Мухин, Боков, Обляков, Гайч, Ушаков, Щенников, Лукин, Каптилович, Яковлев, Ермаков, Заболотный.
«Спартак»: Селихов, Джикия, Мевля, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Соболев, Промес.
Запасные: Максименко, Волков, Чернов, Рассказов, Маслов, Классен, Рыбус, Зиньковский, Шитов, Зорин, Мелёшин, Николсон.
Обслужит матч судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать ему будут Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов. Резервный арбитр — Алексей Амелин. Судья VAR — Сергей Иванов, его помощник — Максим Гаврилин.
7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА. Видеоролик:
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