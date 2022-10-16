«Арсенал» впервые в своей истории выиграл 9 игр в первые 10 туров АПЛ

Лондонский «Арсенал» в этом сезоне продолжает ставить личные рекорды. Как сообщает статистический портал Squawka, «канониры» впервые в своей 136-летней истории выиграли девять матчей в первые 10 туров английской Премьер-лиги.
Исторического события удалось добиться в матче 11-го тура чемпионата, в котором подопечные Микеля Артеты обыграли «Лидс Юнайтед» со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил английский полузащитник Букайо Сака.
Благодаря своему успешному выступлению на старте этого сезона «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 27 очков после 10 встреч. Лондонцы в проведённых матчах забили 24 гола, пропустили 10 мячей, а также четыре игры отстояли на ноль. В следующем туре «Арсенал» встретится с «Саутгемптоном».
Новый уровень «Арсенала», старый уровень судейства. Выпуск 122:
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