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«Реал» — «Барселона»: Торрес отыграл один мяч на 83-й минуте, Левандовски отдал пас пяткой

«Реал» — «Барселона»: Торрес отыграл один мяч на 83-й минуте, Левандовски отдал пас пяткой
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Сегодня, 16 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходит матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу. Играют «Реал» и «Барселона». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте: Тони Кроос в падении сумел прокинуть мяч вперёд, выведя Винисиуса один на один с тер Штегеном, немецкий вратарь выдвинулся вперёд и парировал удар бразильца, но мяч отскочил на Бензема, который ударом в касание поразил пустые ворота, которые пытались закрыть три футболиста «Барселоны».

На 35-й минуте Федерико Вальверде увеличил преимущество: Ферлан Менди получил мяч на левом углу штрафной и по диагонали выкатил мяч назад на уругвайского полузащитника, тот сделал шаг вперёд, вошёл в полукруг у штрафной и идеально выстрелил по воротам «Барселоны». На 83-й минуте Ансу Фати прострелил в штрафную площадь, Левандовски переправил мяч пяткой, а замкнул его Ферран Торрес.

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