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Юная футболистка: геи заходили к нам в туалет и говорили, что я для них непривлекательна

Юная футболистка: геи заходили к нам в туалет и говорили, что я для них непривлекательна
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17-летняя футболистка Грейс прокомментировала скандал, который произошёл в штате Вермонт (США). Скандал разгорелся на фоне присутствия в женской волейбольной команде старшей школы Randolph Union трансгендерной спортсменки. Футболистка призналась, что такие инциденты происходили и раньше.

«Это не первый подобный случай для нашей школы. В основном речь идёт о туалете. Только те люди, которые к нам заходили, не говорили, что они трансгендеры. Они называли себя геями и говорили, что я для них непривлекательна и что им позволено туда входить. Им разрешали к нам заходить.

Руководство школы не особо беспокоили наши жалобы. Когда дело доходило до разбирательств, этот человек жаловался на преследование с моей стороны, потому что я плохо на него посмотрела.

Открыто говорить о проблемах – это хорошо, независимо от того, какая у тебя позиция. Все должны быть услышаны. Считаю, школа должна это понять и начать слушать всех. Дело не в ненависти к кому-то, а в стремлении ощущать комфорт. Если говорить о правах женщин, то у нас должно быть право ходить в туалет без мужчин», — сказала спортсменка.

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