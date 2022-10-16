Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» обыграл «Барселону» в матче 9-го тура Ла Лиги

«Реал» обыграл «Барселону» в матче 9-го тура Ла Лиги
Комментарии

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходил матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли «Реал» и «Барселона». Победу в матче одержал «Реал» со счётом 3:1.

Счёт в матче был открыт на 11-й минуте: Тони Кроос в падении сумел прокинуть мяч вперёд, выведя Винисиуса один на один с тер Штегеном, немецкий вратарь выдвинулся вперёд и парировал удар бразильца, но мяч отскочил на Бензема, который ударом в касание поразил пустые ворота.

Гол Бензема. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

На 35-й минуте Федерико Вальверде увеличил преимущество: Ферлан Менди получил мяч на левом углу штрафной и по диагонали выкатил мяч назад на уругвайского полузащитника, тот сделал шаг вперёд, вошёл в полукруг у штрафной и идеально выстрелил по воротам «Барселоны».

Гол Вальверде. Видеоролик:

На 83-й минуте Ансу Фати прострелил в штрафную площадь, Левандовски переправил мяч пяткой, а замкнул его Ферран Торрес, сократив отставание в счёте.

Однако в добавленное к матчу время «Реал» получил право на пенальти, который реализовал Родриго. 3:1 — победа «Реала».

«Реал» набрал 25 очков и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. «Барселона» (22) — вторая.

Испания - Примера. 9-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 17:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
3 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Бензема – 12'   2:0 Вальверде – 35'   2:1 Ф. Торрес – 83'   3:1 Родриго – 90+1' (пен)
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022