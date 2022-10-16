«Реал» обыграл «Барселону» в матче 9-го тура Ла Лиги

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходил матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли «Реал» и «Барселона». Победу в матче одержал «Реал» со счётом 3:1.
Счёт в матче был открыт на 11-й минуте: Тони Кроос в падении сумел прокинуть мяч вперёд, выведя Винисиуса один на один с тер Штегеном, немецкий вратарь выдвинулся вперёд и парировал удар бразильца, но мяч отскочил на Бензема, который ударом в касание поразил пустые ворота.
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На 35-й минуте Федерико Вальверде увеличил преимущество: Ферлан Менди получил мяч на левом углу штрафной и по диагонали выкатил мяч назад на уругвайского полузащитника, тот сделал шаг вперёд, вошёл в полукруг у штрафной и идеально выстрелил по воротам «Барселоны».
На 83-й минуте Ансу Фати прострелил в штрафную площадь, Левандовски переправил мяч пяткой, а замкнул его Ферран Торрес, сократив отставание в счёте.
Однако в добавленное к матчу время «Реал» получил право на пенальти, который реализовал Родриго. 3:1 — победа «Реала».
«Реал» набрал 25 очков и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. «Барселона» (22) — вторая.
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