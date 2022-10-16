Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак — о разгроме «Пари НН»: по счёту может показаться, что достаточно легко было

Семак — о разгроме «Пари НН»: по счёту может показаться, что достаточно легко было
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (3:0).

«По счёту может показаться, что достаточно легко было. На самом деле игра была непростая. Хорошо, что мы смогли забить два мяча в первом тайме, но прекрасно понимали, что были случаи, когда «Пари НН» проигрывал после первого тайма и по ходу второго возвращался в игру. У команды есть характер. Несмотря на то что после третьего мяча отдали инициативу, местами играли не так активно, как хотелось бы. Тем не менее считаю, мы заслуженно победили в непростом матче. Результат для нас положительный, будем готовиться к следующему матчу.

В «Пари НН» есть несколько игроков из «Зенита». Как они себя проявляют в основном составе? Что касается воспитанников нашего клуба, мы, конечно, следим, смотрим за всеми игроками. Обмениваемся информацией с тренерами. Немного пообщались с Михаилом Галактионовым перед матчем. Конечно, следим. Прекрасно, когда молодые футболисты получают игровую практику, — это позволяет им расти, прибавлять. Будем смотреть, насколько они готовы будут составить конкуренцию игрокам, которые у нас выходят в стартовом составе», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Что за артист этот Клаудиньо! Бразилец «Зенита» забил после очень красивого трюка. Видео Что за артист этот Клаудиньо! Бразилец «Зенита» забил после очень красивого трюка. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022