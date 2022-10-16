Гендиректор «Спартака» Мележиков рассказал, что ждёт от команды в дерби с ЦСКА

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился ожиданиями от предстоящего дерби с ЦСКА в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.



«Жду от игроков полной самоотдачи и борьбы за каждый сантиметр. Победы? Победы все ожидают», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.



Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоится на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.



«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 12 проведённых встреч. ЦСКА — на четвёртой строчке, в активе армейцев 24 балла за 12 матчей.

Интересные факты о главном дерби страны ЦСКА — «Спартак»: