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ЦСКА — Спартак. Прямая трансляция
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20:00 Мск
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Гендиректор «Спартака» Мележиков рассказал, что ждёт от команды в дерби с ЦСКА

Гендиректор «Спартака» Мележиков рассказал, что ждёт от команды в дерби с ЦСКА
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поделился ожиданиями от предстоящего дерби с ЦСКА в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Жду от игроков полной самоотдачи и борьбы за каждый сантиметр. Победы? Победы все ожидают», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоится на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток — в 20:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков после 12 проведённых встреч. ЦСКА — на четвёртой строчке, в активе армейцев 24 балла за 12 матчей.

Интересные факты о главном дерби страны ЦСКА — «Спартак»:

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