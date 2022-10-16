«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: команды не открыли счёт в первом тайме

В эти минуты на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле проходит матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимает «Манчестер Сити». По окончании первого тайма встречи счёт ничейный — 0:0.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.



В первой половине хозяева нанесли три удара по воротам Эдерсона (один — в створ), «Сити» пробил восемь раз, из них три — в створ. Подопечные Хосепа Гвардиолы чаще владеют мячом — 54% против 46% у «Ливерпуля».



Напомним, «Манчестер Сити» в данный момент занимает второе место в таблице АПЛ, набрав 23 очка после девяти игр. «Ливерпуль» — на 11-й строчке с 10 баллами после восьми матчей.

Выиграй футболку Эрлинга Холанда! Розыгрыш — в телеграм-канале «Чемпионата».

Самые быстрые отставки тренеров в футболе: