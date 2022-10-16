Роберт Левандовски с метра промахнулся по пустым воротам в матче с «Реалом»

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходил матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу. Играли «Реал» и «Барселона». Победу в матче одержал «Реал» со счётом 3:1. В середине первого тайма нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски мог сравнивать счёт, однако не сумел попасть по пустым воротам после прострела.

Промах Левандовского. Видеоролик:

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«Реал» набрал 25 очков и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. «Барселона» (22) — вторая.

На счету 34-летнего Левандовского, перешедшего в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» перед стартом сезона, 14 голов и две результативные передачи в 12 матчах во всех турнирах.