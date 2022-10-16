«Хави, оставайся». Фанаты «Реала» после победы поют песню тренеру «Барселоны»

Болельщики мадридского «Реала» с энтузиазмом отнеслись к личности главного тренера «Барселоны» Хави после победы их команды над принципиальным соперником в матче 9-го тура чемпионата Испании. Встреча между принципиальными соперниками закончилась победой «сливочных» со счётом 3:1.
Фанаты «Реала» решили исполнить песню в честь главного тренера соперника со словами «Хави, оставайся».
Права на видео принадлежат ООО «Окко». Посмотреть его можно в телеграм-канале Окко.
42-летний Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. Под его руководством команда завершила сезон на втором месте Ла Лиги и вылетела в четвертьфинале Лиги Европы от «Айнтрахта». В нынешней кампании «Барселона» набрала 22 очка в чемпионате Испании и также занимает второе место после девяти туров.
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