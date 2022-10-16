«Монако» в меньшинстве сыграл вничью с «Клермоном», Головин провёл на поле 61 минуту

Сегодня, 16 октября, состоялся матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором «Монако» принимал «Клермон». Матч проходил на стадионе «Луи II». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:05 мск.

Начало матча для «Монако» омрачилось ранним удалением. На 17-й минуте встречи полузащитник монегасков Мохамед Камара получил прямую красную карточку и покинул поле. Несмотря на численное меньшинство, вперёд вышли хозяева благодаря голу нападающего Брила Эмболо на 31-й минуте. Гости пытались сравнять счёт, и их усилия в скором времени оправдались — на 53-й минуте это сделал сербский нападающий «Клермона» Комнен Андрич. Российский полузащитник Александр Головин провёл на поле 61 минуту, после чего его заменил Исмаил Якобс.

После этой встречи «Монако» остаётся на шестом месте турнирной таблицы, набрав 21 очко. У «Клермона» теперь 17 очков, команда находится на восьмой строчке чемпионата.