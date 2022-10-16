Анчелотти — о 3:1 с «Барсой»: я подумал о прошлом сезоне и постарался ничего не изобретать

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о победе над «Барселоной» (3:1) в матче 9-го тура испанской Примеры.



«Все должны были выложиться по максимуму, и мы это сделали. «Реал» хорошо начал, мы довольно быстро повели в счётё и контролировали ситуацию во втором тайме. Милитао должен был давить на Левандовского, из-за Крооса и Тчуамени мы хорошо контролировали игроков, оказывавшихся между линиями.



Я подумал о прошлом сезоне, когда я что-то наизобретал («Реал» проиграл «Барселоне» 0:4 в марте 2022 года. – Прим. «Чемпионата»). В этом матче я постарался не изобретать и расставить игроков по их местам. Особо отмечу потрясающий матч Модрича против его полузащитников соперника», – цитирует Анчелотти Marca.

3:1. Родриго («Реал» Мадрид) с точки ставит точку в этом матче!

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