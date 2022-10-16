«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: Салах открыл счёт на 76-й минуте

В эти минуты на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле проходит матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимает «Манчестер Сити». Во втором тайме встречи счёт 1:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.



На 76-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Голкипер хозяев Алисон сделал передачу на египтянина, который воспользовался ошибкой защитника «Сити» Жоау Канселу, убежал один на один и забил мяч в ворота Эдерсона.



Напомним, «Манчестер Сити» в данный момент занимает второе место в таблице АПЛ, набрав 23 очка после девяти игр. «Ливерпуль» — на 11-й строчке с 10 баллами после восьми матчей.



Выиграй футболку Эрлинга Холанда! Розыгрыш — в телеграм-канале «Чемпионата».