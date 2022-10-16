«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: судья встречи удалил Клоппа

В эти минуты на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле проходит матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимает «Манчестер Сити». В концовке второго тайма встречи счёт 1:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.



На 86-й минуте арбитр встречи Энтони Тейлор удалил главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, эмоционального отреагировавшего на решение арбитра не зафиксировать фол на форварде Мохамеде Салахе.



Напомним, «Манчестер Сити» в данный момент занимает второе место в таблице АПЛ, набрав 23 очка после девяти игр. «Ливерпуль» — на 11-й строчке с 10 баллами после восьми матчей.



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