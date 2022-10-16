Гол Салаха принёс «Ливерпулю» минимальную победу над «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:0. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».



На 76-й минуте гол забил египетский нападающий хозяев Мохамед Салах. Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер сделал дальнюю передачу на форварда, который воспользовался ошибкой защитника «Сити» Жоау Канселу и убежал один на один, переиграв голкипера гостей Эдерсона.



«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка после десяти проведённых встреч. «Ливерпуль» — на восьмой строчке, заработав 13 баллов за девять игр. В следующей встрече «Сити» сыграет в гостях с «Арсеналом», «Ливерпуль» примет «Вест Хэм».



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