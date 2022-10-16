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Гол Салаха принёс «Ливерпулю» минимальную победу над «Манчестер Сити»

Гол Салаха принёс «Ливерпулю» минимальную победу над «Манчестер Сити»
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«Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 11-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:0. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

На 76-й минуте гол забил египетский нападающий хозяев Мохамед Салах. Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер сделал дальнюю передачу на форварда, который воспользовался ошибкой защитника «Сити» Жоау Канселу и убежал один на один, переиграв голкипера гостей Эдерсона.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка после десяти проведённых встреч. «Ливерпуль» — на восьмой строчке, заработав 13 баллов за девять игр. В следующей встрече «Сити» сыграет в гостях с «Арсеналом», «Ливерпуль» примет «Вест Хэм».

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Англия - Премьер-лига. 11-й тур
16 октября 2022, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Салах – 76'
Комментарии
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