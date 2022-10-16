Президент «Барселоны» Лапорта после поражения от «Реала» лично общался с арбитром матча

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта после поражения его команды от мадридского «Реала» со счётом 1:3 спускался в судейскую комнату, требуя объяснений некоторых спорных моментов.
«После окончания матча Жоан Лапорта вошёл в раздевалку арбитра, неоднократно требуя объяснений по поводу некоторых ситуаций в матче. С учётом этих событий, ему было предложено покинуть судейскую раздевалку», — цитирует главного арбитра «эль класико» Хосе Мартинеса Mundo Deportivo.
Согласно источнику испанского издания, Лапорта хотел от Санчеса Мартинеса объяснений, почему арбитр решил не пересматривать возможный эпизод с пенальти на Роберте Левандовском. Судья отметил, что данный эпизод не заслуживал дополнительной проверки с помощью системы видеоповторов.
Левандовски («Барселона») не забивает из убойной позиции:
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