«Сити» впервые проиграл в текущем сезоне АПЛ, он был единственным клубом без поражений
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«Манчестер Сити» уступил в матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпулю» со счётом 0:1. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Это поражение стало для подопечных Хосепа Гвардиолы первым в текущем сезоне АПЛ. До этого момента «Сити» оставался последним клубом, который не имел ни одного проигрыша.
«Горожане» в настоящий момент занимают второе место в турнирной таблице, набрав 23 очка после десяти проведённых встреч. В следующем матче «Ман Сити» сыграет в гостях с «Арсеналом». Встреча пройдёт в среду, 19 октября, на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток — в 21:30 по московскому времени.
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