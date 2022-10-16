Алисон установил рекорд, отдав третий голевой пас на Салаха за время игры в АПЛ
Поделиться
Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер стал автором голевой передачи в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:0).
30-летний бразилец отдал третий голевой пас за время своего выступления в АПЛ на египетского форварда Мохамеда Салаха. Это рекордное количество ассистов голкипера на одного игрока. Отметим, что это второй голевой пас для Алисона за 2022 год, в матче 26-го тура АПЛ с «Норвичем» (3:1) сезона-2021/2022 он также ассистировал Салаху.
«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков после девяти проведённых игр. В следующем матче подопечные Юргена Клоппа примут на своём поле «Вест Хэм» (19 октября, 21:30 мск).
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
Комментарии
- 16 октября 2022
-
22:15
-
22:14
-
21:58
-
21:44
-
21:36
-
21:30
-
21:30
-
21:28
-
21:22
-
21:19
-
21:18
-
21:10
-
21:09
-
21:07
-
21:07
-
21:00
-
20:58
-
20:54
-
20:50
-
20:28
-
20:25
-
20:21
-
20:18
-
20:18
-
20:17
-
20:12
-
20:06
-
20:03
-
20:02
-
19:56
-
19:50
-
19:45
-
19:42
-
19:37
-
19:34
Партнерский контент