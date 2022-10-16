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Алисон установил рекорд, отдав третий голевой пас на Салаха за время игры в АПЛ

Алисон установил рекорд, отдав третий голевой пас на Салаха за время игры в АПЛ
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Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер стал автором голевой передачи в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:0).

30-летний бразилец отдал третий голевой пас за время своего выступления в АПЛ на египетского форварда Мохамеда Салаха. Это рекордное количество ассистов голкипера на одного игрока. Отметим, что это второй голевой пас для Алисона за 2022 год, в матче 26-го тура АПЛ с «Норвичем» (3:1) сезона-2021/2022 он также ассистировал Салаху.

«Ливерпуль» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 16 очков после девяти проведённых игр. В следующем матче подопечные Юргена Клоппа примут на своём поле «Вест Хэм» (19 октября, 21:30 мск).

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