ЦСКА — «Спартак»: Антон Зиньковский сравнял счёт на 53-й минуте

Сегодня, 16 октября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги встречаются ЦСКА и «Спартак». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стартовый свисток Сергея Карасёва прозвучал в 20:00 мск.

На 17-й минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, впервые забивший в ворота «Спартака» в своей карьере: Милан Гаич с центра поля совершил заброс к штрафной, Миха Мевля неудачно сыграл головой, а Чалов продвинулся с мячом вперёд и низом пробил в цель.

На 53-й минуте Антон Зиньковский счёт сравнял.

Обслуживает матч судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым. Помогают ему Игорь Демешко и Дмитрий Чельцов. Резервный арбитр — Алексей Амелин. Судья VAR — Сергей Иванов, его помощник — Максим Гаврилин.

7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА. Видеоролик: