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Салах вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в АПЛ, обойдя Джеррарда

Салах вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в АПЛ, обойдя Джеррарда
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Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел на второе место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю английской Премьер-лиги.

В матче 11-го тура сезона-2022/2023 с «Манчестер Сити» (1:0) 30-летний форвард стал автором победного гола, который стал для него 121-м в рамках АПЛ. Салах обошёл по этому показателю многолетнего капитана «Ливерпуля» — Стивена Джеррарда. На счету английского полузащитника 120 голов за красных в лиге. Рекордсменом «Ливерпуля» является форвард Робби Фаулер, на его счету 128 забитых мячей.

В текущем сезоне АПЛ Салах принял участие в девяти встречах, забив три гола и отдав три голевые передачи.

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