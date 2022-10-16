Салах вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в АПЛ, обойдя Джеррарда

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел на второе место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю английской Премьер-лиги.



В матче 11-го тура сезона-2022/2023 с «Манчестер Сити» (1:0) 30-летний форвард стал автором победного гола, который стал для него 121-м в рамках АПЛ. Салах обошёл по этому показателю многолетнего капитана «Ливерпуля» — Стивена Джеррарда. На счету английского полузащитника 120 голов за красных в лиге. Рекордсменом «Ливерпуля» является форвард Робби Фаулер, на его счету 128 забитых мячей.



В текущем сезоне АПЛ Салах принял участие в девяти встречах, забив три гола и отдав три голевые передачи.



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