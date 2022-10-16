Салах вышел на 2-е место в списке лучших бомбардиров «Ливерпуля» в АПЛ, обойдя Джеррарда

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах вышел на второе место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю английской Премьер-лиги.
В матче 11-го тура сезона-2022/2023 с «Манчестер Сити» (1:0) 30-летний форвард стал автором победного гола, который стал для него 121-м в рамках АПЛ. Салах обошёл по этому показателю многолетнего капитана «Ливерпуля» — Стивена Джеррарда. На счету английского полузащитника 120 голов за красных в лиге. Рекордсменом «Ливерпуля» является форвард Робби Фаулер, на его счету 128 забитых мячей.
В текущем сезоне АПЛ Салах принял участие в девяти встречах, забив три гола и отдав три голевые передачи.
Выиграй футболку Эрлинга Холанда! Розыгрыш — в телеграм-канале «Чемпионата».
Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?
- 16 октября 2022
-
22:20
-
22:15
-
22:14
-
21:58
-
21:44
-
21:36
-
21:30
-
21:30
-
21:28
-
21:22
-
21:19
-
21:18
-
21:10
-
21:09
-
21:07
-
21:07
-
21:00
-
20:58
-
20:54
-
20:50
-
20:28
-
20:25
-
20:21
-
20:18
-
20:18
-
20:17
-
20:12
-
20:06
-
20:03
-
20:02
-
19:56
-
19:50
-
19:45
-
19:42
-
19:37