«Спартак» не проигрывает в 6 матчах подряд во всех турнирах. У клуба 5 побед и ничья

Московский «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена».



Подопечные Гильермо Абаскаля продлили серию без поражений во всех турнирах до шести игр: красно-белые одержали пять побед и один раз сыграли вничью. В чемпионате России «Спартак» занимает второе место, набрав 26 очков после 13 матчей. В Кубке России красно-белые занимают первое место в группе В, заработав девять баллов за три игры.



В следующем матче «Спартак» сыграет в Воронеже с «Факелом» в рамках Кубка России (19 октября, начало — в 18:00 по московскому времени). В РПЛ москвичи примут на своём поле подмосковные «Химки» (23 октября, 16:30 мск).

7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА: