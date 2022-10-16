Хосеп Гвардиола рассказал, что в него бросали монеты во время матча с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после игры 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» отметил, что болельщики с трибун «Энфилда» бросали в него монеты. К счастью для специалиста, ни одна из них не достигла цели.



«В следующий раз они бросят лучше, ведь они не попали в меня», — приводит слова Гвардиолы журналист Сэм Ли в «Твиттере».

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 23 очка после десяти проведённых встреч. «Ливерпуль» — на восьмой строчке, заработав 13 баллов за девять игр. В следующей встрече «Сити» сыграет дома с «Брайтоном», «Ливерпуль» примет «Вест Хэм».



Выиграй футболку Эрлинга Холанда! Розыгрыш — в телеграм-канале «Чемпионата».

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик: