Хосеп Гвардиола рассказал, что в него бросали монеты во время матча с «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после игры 9-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» отметил, что болельщики с трибун «Энфилда» бросали в него монеты. К счастью для специалиста, ни одна из них не достигла цели.
«В следующий раз они бросят лучше, ведь они не попали в меня», — приводит слова Гвардиолы журналист Сэм Ли в «Твиттере».
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 23 очка после десяти проведённых встреч. «Ливерпуль» — на восьмой строчке, заработав 13 баллов за девять игр. В следующей встрече «Сити» сыграет дома с «Брайтоном», «Ливерпуль» примет «Вест Хэм».
Выиграй футболку Эрлинга Холанда! Розыгрыш — в телеграм-канале «Чемпионата».
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
- 16 октября 2022
-
23:48
-
23:45
-
23:44
-
23:43
-
23:39
-
23:36
-
23:32
-
23:30
-
23:26
-
23:22
-
23:20
-
23:15
-
23:10
-
23:10
-
23:06
-
23:03
-
23:02
-
23:00
-
23:00
-
22:59
-
22:54
-
22:51
-
22:50
-
22:46
-
22:44
-
22:42
-
22:36
-
22:34
-
22:33
-
22:31
-
22:31
-
22:30
-
22:29
-
22:24
-
22:24