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Гвардиола объяснил причину поражения «Манчестер Сити» от «Ливерпуля»

Гвардиола объяснил причину поражения «Манчестер Сити» от «Ливерпуля»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре своей команды в матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:1).

«Команда выглядит фантастически: то, как она играет, показывает мужество, наращивает мощь, как в последнее время происходит на «Энфилде».

Я приезжаю сюда, и мне говорят: «Это «Энфилд». Мы приезжаем сюда много-много лет. «Манчестер Сити» проиграл, потому что допустил ошибку против исключительной команды», — приводит слова Гвардиолы журналист Сэм Ли в «Твиттере».

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка после десяти проведённых встреч. «Ливерпуль» — на восьмой строчке, заработав 13 баллов за девять игр. В следующей встрече «Сити» сыграет дома с «Брайтоном», «Ливерпуль» примет «Вест Хэм».

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